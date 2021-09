Bei einem 33-jährigen Autofahrer haben am Donnerstag die Nerven blank gelegen, als er von Mitarbeitern des Ordnungsamtes vor der Grundschule in Offenbach auf einen Verstoß angesprochen wurde. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann sein Fahrzeug im absoluten Halteverbot abgestellt. Einer der Beamten, die zu Schulbeginn auch wegen mehrere Beschwerden derzeit das Parkverhalten vor der Einrichtung verstärkt kontrollieren, machte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Daraufhin wurde er von dem Mann beleidigt. Auch seine Beifahrerin beschimpfte die Ordnungshüter. Doch damit war es nicht geschehen. Der 33-Jährige setzte sich zusammen mit der Frau in den Wagen, wendete und hielt nochmals in Höhe des Beamten an. Wie die Polizei berichtet, stieg der Mann aus und drohte dem Vollzugsbeamten. Nach einem kurzen Wortgefecht stieg er letztlich wieder ein und fuhr davon. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung wurde gegen den Fahrer und seine Begleiterin eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.