Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz, in Speyer auch bekannt als „Kopf hoch, Japan! e.V.“, plant nach mehreren Corona-bedingten Verschiebungen ihre Japan-Messe Nonki-Con Anfang Juli. Am Wochenende vom 9. bis 10. Juli, zeitgleich zum Brezelfest, soll die Nonki-Con stattfinden. Einer Messe ähnlich sollen sich hier Kleinkünstler präsentieren und Besucher an Workshops teilnehmen können. Raum für Cosplayer, kostümierte Fans japanischer Comics, soll auch geboten werden. Vor der Pandemie hatte der Verein für so ein Event mit etwa 2000 Besuchern gerechnet. Jetzt muss das Ehepaar Martin und Tomoko Moser, Gründer des Vereins, erst einmal kleiner starten. In den Räumen des Jugendtheaters und im historischen Stadtsaal soll die Veranstaltung über die Bühne gehen. Der Eintritt ist frei. Mehrere Kleinkünstler haben bereits zugesagt, die Mosers planen mit etwa 500 Besuchern und hoffen bei Erfolg auf eine größere Veranstaltung im kommenden Jahr.

