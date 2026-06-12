Die Kaderplanung der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern schreitet voran. Wie die Roten Teufel am Freitag mitteilen, verstärkt der zweitligaerfahrene Nicklas Shipnoski die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. IIn der vergangenen Saison spielte der Bischheimer für den SV Waldhof Mannheim in der Dritten Liga und den SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest.

Ausgebildet wurde der 28-Jährige beim FCK. In den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 absolvierte er elf Partien für die Profis in Liga zwei. Danach ging es unter anderem zum 1. FC Saarbrücken, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und zu Waldhof. Insgesamt stehen 68 Zweit- und 133 Drittligaspiele in seiner Vita.

Nach Denis Linsmayer ist Shipnoski bereits das zweite erfahrene Eigengewächs, das nach dem Aufstieg aus der Oberliga für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde. Niklas Martin, Leiter Leistungsbereich am NLZ des FCK, hatte sich nach dem Saisonfinale erfahrene Spieler mit FCK-Vergangenheit für die U21 gewünscht, um die Talente anzuleiten. Angeführt wird das Team bereits von einem Ex-Profi: Jean Zimmer.