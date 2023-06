Wenn die NFL im November für zwei Spiele nach Deutschland kommt, wird das Fußballstadion in Frankfurt beide Male ausverkauft sein – daran besteht wohl kein Zweifel. Bei der Premiere in München hätten im vergangenen Jahr nach NFL-Angaben mehrere Millionen Eintrittskarten verkauft werden können, so groß war die Nachfrage.

Mit einem ähnlichen Interesse rechnen die Verantwortlichen nun wieder. Wichtig: Wer sich ein Ticket sichern möchte, muss sich vorab registrieren (hier klicken). Die Frist zur Registrierung läuft am Mittwoch um 18 Uhr ab. Die Preise für die Karten liegen zwischen 75 und 225 Euro. Die NFL erinnert daran: Nur Personen, die sich für Tickets registriert haben, erhalten Zugang zum Ticketverkauf für die NFL Frankfurt Games 2023. Eine Garantie, auch zum Zuge zu kommen, ist das trotzdem nicht.

Für das Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs, amtierender Super-Bowl-Champion um Quarterback Patrick Mahomes, am 5. November, beginnt der Ticketverkauf am 27. Juni, 12 Uhr. Die Karten für das zweite Spiel am 12. November zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots gehen am 11. Juli, 12 Uhr, in den Verkauf.