Ein umfassendes Angebot für alle, die sich beruflich verändern wollen, bietet die neue Plattform job.rheinpfalz.de – ein modernes Internetportal von RHEINPFALZ und WOCHENBLATT.

In dem Portal aus der Pfalz für die Pfalz bündeln die Zeitungen, die schon immer Jobangebote und -gesuche veröffentlicht haben, ihre Stellenanzeigen. Dabei werden die in den gedruckten Ausgaben von RHEINPFALZ und WOCHENBLATT geschalteten Inserate ebenso angezeigt wie online platzierte Offerten. „Die Nutzer erhalten so mit wenig Aufwand einen Überblick über die in ihrer Region verfügbaren Stellen“, sagt Projektleiterin Annette Hübschen.

Info per E-Mail möglich

Neben Stellen in der Pfalz sind auch zahlreiche Jobangebote aus den angrenzenden Regionen zu finden. Die Online-Stellenbörse ist unterwegs über Smartphone oder Tablet ebenso nutzbar wie zu Hause am PC.

Damit der Jobsuchende möglichst keine neu angebotene Stelle verpasst, kann er seine Suche per Mausklick zum Jobmailer umwandeln. So erhält er eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn eine neue, auf seine Angaben passende Stelle ins Portal gestellt wird.

Musteranschreiben verfügbar

Zudem unterstützt job.rheinpfalz.de den Stellensuchenden unter der Rubrik „Jobs/Bewerbung2Go“ beim Bewerbungsprozess. Die Erstellung von Bewerbungen und der digitale Versand der Unterlagen sollen so einfach wie möglich gemacht werden. Anschreiben und Lebensläufe lassen sich kostenlos über einen Textgenerator erstellen, es werden Musterbewerbungen angeboten. Zahlreiche Designs, Textvorschläge und Vorlagen stehen dem Nutzer ebenfalls gratis zur Verfügung.

Info

job.rheinpfalz.de