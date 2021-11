Über ihre Pläne für die Husterhöh-Kaserne in Pirmasens haben am Freitag Führungskräfte des 86. Lufttransportgeschwaders und des Hauptquartiers der US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika auf der Air Base Ramstein informiert. Die Kaserne soll in erster Linie als operatives Lager für militärische Ausrüstung und Nachschubgüter genutzt werden, um das NATO-Bündnis zu unterstützen. Die Anlage habe das Potenzial, hoch qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen – in den Bereichen Wartung, Mechanik für schweres Gerät, Sicherheit und vieles mehr, so die Mitteilung des US-Militärs. Die genaue Anzahl der Arbeitsplätze wurde am Freitag noch nicht mitgeteilt. Der Mitarbeiterbedarf soll nach Auskunft der Amerikaner mit Arbeitskräften aus der Region gedeckt werden. Brigadegeneral Josh Olson, Kommandeur des 86. Lufttransportgeschwaders, tauschte sich mit dem Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und weiteren Politikern über die wirtschaftlichen Möglichkeiten aus. Die Anlage soll ausgebaut und modernisiert werden.