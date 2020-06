Das Abstimmungsergebnis liegt vor: Alle Verbandsliga-Zweiten sollen in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufsteigen. Das hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) am Mittwoch mitgeteilt. Die Mitglieder im Fußball-Regionalverband „Südwest“ wurden befragt, ob neben den drei Meistern nur der beste Vizemeister per Quotientenregelung – der FC Speyer 09 stand somit schon als Aufsteiger fest – oder ob alle Zweitplatzierten aufsteigen sollen. Die Mehrheit sprach sich für alle drei aus – neben dem FC Speyer wären dies der SC Halberg Brebach (Saarland) und die zwei punkt- und spielgleichen Zweiten TSV Emmelshausen sowie FSV Salmrohr (Rheinland). Per Quotientenregelung sind der SV Alemannia Waldalgesheim, FV Eppelborn und die SG 2000 Mülheim-Kärlich Meister der drei Verbandsligen. Heißt also: Sieben Mannschaften werden in die Oberliga rücken.

Absteiger aus der Oberliga wird es keine geben, die Saison 2019/2020 endet vorzeitig, Oberliga-Spitzenreiter TSV Schott Mainz steigt als Meister in die Regionalliga auf. Laut dem SWFV wird das Präsidium des Fußball-Regionalverbandes „Südwest“ die Spielordnung entsprechend anpassen. Einen Termin für einen Saisonstart konnte SWFV-Präsident Hans-Dieter Drewitz jüngst noch nicht nennen: „Da müssen wir auf Sicht fahren.“ Offen bleibt auch, ob die Oberliga künftig in zwei Staffeln ausgetragen wird.