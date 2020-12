In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es am Mittwoch stellenweise Nebel mit einer Sichtweise von unter 150 Metern geben. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es wird den Angaben zufolge stark bewölkt bei milden acht bis elf Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist niederschlagsfrei. Im Westen kann es in der zweiten Nachthälfte vereinzelt etwas regnen. Die Temperatur sinkt auf sieben bis drei Grad.

Am Donnerstag regnet es vor allem in der ersten Tageshälfte etwas. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei sieben bis elf Grad. Die Nacht zum Freitag ist meist niederschlagsfrei. Lokal kann es zu Bodenfrost kommen bei Tiefstwerten von fünf bis zwei Grad.