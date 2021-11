Dass die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Ziegelhofgebiet, speziell im Umfeld der Justizvollzugsanstalt, wieder verbessert werden muss, darüber herrschte im Stadtrat am Mittwoch fraktionsübergreifend Einigkeit. Auch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) stimmte zu. Die Verwaltung habe das Problem im Blick. Die Fraktion der Grünen hatte in einem Antrag die Verbesserung der Anbindung gefordert. Rainer Schulze (Grüne) machte dazu den Vorschlag, die Linie 464 nach Mörsch einmal in der Stunde über die Dudelsack- und Ludwigshafener Straße zurück zum Bahnhof zu führen. Alternativ wäre für die Grünen die Einrichtung einer Ruftaxilinie denkbar, sagte Schulze. Gleiches gelte für die Vogelsiedlung, da es auch von dort aus ältere und gehbehinderte Menschen aktuell schwer hätten, kostengünstig in die Innenstadt zu kommen.

Stadt will Bürger einbinden

Hebich betonte, dass mit den Bürgern das Gespräch gesucht werden soll. Dies hätte schon im Sommer geschehen sollen. Leider habe die Verwaltung das nicht geschafft. Hebich regte an, die Problematik als Ganzes zu betrachten, da es weitere Verkehrsprobleme in diesem Gebiet gebe. Da es derzeit nur einen Verkehrsplaner im Rathaus gebe, wollte Hebich keine zeitlichen Zusagen machen, wann ein Vorschlag vorgelegt werden kann.