In der Nacht auf Freitag meldete ein Zeuge gegen 2.40 Uhr, dass mehrere, teils betrunken wirkende Personen ein Auto aus dem Grünstreifen in der Haardtstraße in Böhl-Iggelheim bergen würden. Nach Erreichen der Unfallörtlichkeit sahen die Beamten nach Mitteilung der Polizei noch zwei Autos, die gerade davon fuhren. Sie nahmen die Verfolgung auf und kontrollierten dann die Insassen der Wagen. Darunter war einer, der stark alkoholisiert wirkte. Da dieser in der unmittelbaren Nähe wohnte, wurde dessen Wohnanschrift aufgesucht. Dort entdeckten die Beamten dann das Unfallfahrzeug, das frische Unfallspuren aufwies. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,47 Promille. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde dieser immer aggressiver und wehrte sich gegen die Blutprobe, weshalb diese unter Zwang genommen werden musste. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, zudem wird ihm die Fahrerlaubnis entzogen.