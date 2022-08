Nach dem tödlichen Unfall am Samstag öffnet der Wild- und Freizeitpark Klotten/Cochem am Dienstag wieder. Das teilte der Parkbetreiber auf seiner Internetseite mit. Die Achterbahn, auf der am Wochenende eine Frau tödlich verunglückt ist, bleibe aber zunächst außer Betrieb. Auf der Seite heißt es, die Achterbahn sei zwar von den Ermittlern wieder für den Betrieb freigegeben worden, jedoch möchte sie der Park vorsorglich vom TÜV überprüfen lassen.