[Aktualisiert 9.15 Uhr] Nach einer Stellwerksstörung in Landau und größeren Unterbrechungen im Bahnverkehr am Mittwochmorgen fahren seit 8 Uhr wieder Züge in der Südpfalz. Wie die Bahn informiert, kann es aber noch bis etwa 9.30 Uhr zu Einschränkungen kommen. Bahnfahrer sollten mehr Zeit einplanen und sich über die Bahn-App oder im Internet unter www.bahn.de/Reiseauskunft über ihre Zugverbindung informieren.

Zugverkehr um Landau ausgefallen

Das Unternehmen hatte am frühen Morgen um 3.30 Uhr über die Stellwerksstörung informiert. In der Folge war der Zugverkehr in der Südpfalz teilweise komplett ausgefallen.

Betroffen waren die Linien RE6 (Karlsruhe–Winden–Neustadt), RB51 (Karlsruhe–Landau–Neustadt), RB53 (Neustadt–Landau–Wissembourg), RB54 (Winden–Bad Bergzabern) und RB55 (Landau–Annweiler).

Die Züge aus Karlsruhe endeten in Winden. Zwischen Winden und Neustadt entfielen die Züge komplett. Dort war zwischenzeitlich ein Busnotverkehr eingerichtet, der alle Haltestellen unterwegs anfuhr. Auf den anderen Linien entfielen alle Züge. Auch zwischen Winden und Wissembourg hatte die Bahn einen Busnotverkehr eingerichtet.