Nach dem schweren Arbeitsunfall vorvergangenen Donnerstag im Werksteil Nord am BASF-Standort Ludwigshafen mit vier Verletzten ermittelt jetzt die Polizei. Dies hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage am Freitag bestätigt. Weitere Details konnte die Polizei bis Redaktionsschluss nicht beantworten. Offenbar geht es um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Laut Gewerbeaufsicht SGD war es bei Abdichtarbeiten einer leeren Löschwasserleitung mit einem 40 Zentimeter großen Durchmesser zu dem Unfall gekommen.