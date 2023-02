Eigentlich sollte sich der Sozialausschuss des Bockenheimer Ortsgemeinderats am Donnerstagabend zwischen zwei Erweiterungs-Varianten für den Kindergarten entschieden. Doch am Ende votierten für die Mitglieder für den Bau einer zweiten Kita – einstimmig, Unmut kam aber trotzdem noch auf. Es ging um das Verhalten des Bürgermeisters Gunther Bechtel. Was ihm vorgeworfen wird und wie er darauf reagiert, steht im ausführlichen Bericht.