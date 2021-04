Die Rhein-Neckar Löwen haben das Viertelfinal-Hinspiel in der European League am Dienstagabend bei Medwedi Tschechow 32:33 (19:15) verloren. Nach einer starken ersten Halbzeit schwanden die Kräfte. Und damit häuften sich auch die Fehler. Die Abwehr war nicht mehr agil. Auch das Spiel mit dem siebten Feldspieler brachte keinen durchschlagenden Erfolg. Ein Tor Rückstand – das scheint machbar am kommenden Dienstag, wenn um 18.45 Uhr das Rückspiel im SNP Dome steigt. Ungewohnt: In der Halle waren Zuschauer zugelassen.