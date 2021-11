Ein 34-jähriger Edenkobener hat eine Strafanzeige am Hals, nachdem er am Sonntagabend einen Polizisten geschlagen und sich mit einem Pfefferspray zur Wehr zu setzen versucht hatte. Die Beamten waren von Nachbarn alarmiert worden, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert, geschrien und Möbel umgeworfen haben soll. Er wollte trotz mehrfacher Aufforderung sein Zimmer nicht verlassen, weshalb ihn die Beamten am Arm aus der Wohnung führen wollten. Dabei schlug er eine der Kräfte. Durch den Einsatz des Diensthundes konnte die Situation geklärt werden, gleichzeitig wurde gedroht, ihn mit einem Taser außer Gefecht setzen zu müssen. Das half, um den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Durch den Hundebiss wurde er leicht verletzt. Nach ärztlicher Versorgung kam er ins Pfalzklinikum.