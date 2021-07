Die Opfer des rechtsextremistischen Oktoberfest-Attentats von 1980 bekommen Entschädigungen. Die Bescheide darüber seien am Mittwoch versandt worden und sollten in diesen Tagen bei den Betroffenen ankommen, sagte eine Sprecherin des Sozialreferats der Stadt München am Freitag. Das Geld stammt aus einem im vergangenen Jahr aufgelegten Entschädigungsfonds in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Als Zeichen der Solidarität bekommen nun 93 unmittelbar Betroffene des Anschlags aus diesem Fonds eine Unterstützungsleistung, hieß es in einer Mitteilung von Bund, Land und Stadt. Insgesamt 99 Anträge seien gestellt worden.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte: „Für viele Betroffene ist dies ein erstes, wenn auch sehr spätes Zeichen der Anerkennung des widerfahrenen Leids, aber auch der Solidarität und Anteilnahme.“

Bei dem Bombenanschlag vom 26. September 1980 auf dem Münchner Oktoberfest kamen 13 Menschen ums Leben. 221 wurden verletzt, darunter zahlreiche schwer. Viele Opfer leiden noch heute unter den Folgen der vor über 40 Jahren erlittenen Verletzungen. Erst im vergangenen Jahr wurde die Tat als rechtsextremistischer Anschlag eingestuft.