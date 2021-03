Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat wenige Tage nach der Verpflichtung von Matej Ašanin (27) einen weiteren Torhüter geholt. Der 23 Jahre alte Žiga Urbič hat einen ligaunabhängigen Zwei-Jahres-Vertrag beim abstiegsgefährdeten Bundesligisten unterschrieben. Der Slowene Urbič spielt aktuell beim österreichischen Bundesliga-Fünften SC Kelag Ferlach. Das bestätigt Lisa Heßler, die Geschäftsführerin der Eulen. Damit sind die Eulen auf dieser Position komplett. Matej Ašanin (27), Leon Hoblaj (21) und Urbič (23) stehen die kommenden zwei Jahre bei den Pfälzern im Tor. Informationen über den neuen Schlussmann gab es aus erster Hand: Gorazd Škof, aktuell die Nummer 1 der Eulen, im November 2019 vom SC Ferlach gekommen, ein Landsmann von Urbič, kennt den und dessen Vita natürlich.

Jung und doch erfahren

„Žiga ist ein noch relativ junger Torhüter, aber er ist schon recht erfahren, besitzt auch internationale Erfahrung. Ich sehe in ihm ein wichtiges Puzzleteil in Verbindung mit Matej Ašanin“, sagt Geschäftsführerin Heßler. Sie ist überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben: „Žiga brennt auf die Aufgabe. Er ist vom Typ her einer, der sich immer verbessern will. Mit diesen Eigenschaften passt er perfekt zu den Eulen. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung – er wollte unbedingt nach Deutschland.“

„Die Wand“ mit toller Fangquote

Žiga Urbič ist am 2. Mai 1997 in Slowenien geboren. Vom MRK Krka kam er 2020 zum SC Ferlach. Der 1,91 Meter große Torhüter schrieb in Österreich Schlagzeilen, wurde beispielsweise zu Jahresbeginn nach dem 31:28 gegen HSG Graz als „die Wand“ gefeiert. Da hatte der Mann mit der Nummer 97 eine Fangquote von 41 Prozent. „Es ist mir eine Ehre, das Eulen-Trikot in der nächsten Saison zu tragen“, sagt der künftige Keeper der Ludwigshafener. Žiga Urbič betont, dass er schon als kleiner Junge den Traum hatte, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Umso glücklicher stimmte ihn die Offerte der Eulen: „Ich glaube, dass dieser Transfer einen großen Schritt in der Fortsetzung meiner Karriere darstellt. Ich habe viele positive Dinge über den Verein gehört, deshalb freue ich mich noch mehr auf den Beginn der neuen Saison und auf die neuen Herausforderungen. Das Team ist jung und will sich beweisen, was mich auch zu guter Arbeit motiviert.“