Mit einem Taser hat die Polizei am Sonnntag in der Dudenhofener Ortsmitte einen 43-Jährigen außer Gefecht gesetzt, der zuvor eine Frau und ihren Sohn sowie ein weiteres Kind angeschrien und bedroht hatte. Laut Polizei war die 37-jährige Mutter mit ihrem zehn Jahre alten Sohn und dessen gleichaltrigen Freund gegen 18 Uhr auf den Mann getroffen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei war der 43-Jährige sofort verbal aggressiv und drohte den Beamten mit Schlägen. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nachdem die Polizisten angekündigt hatten, ihn in Gewahrsam zu nehmen, brachten sie ihn zu Boden und fesselten ihn. Dagegen leistete der Mann Widerstand, so dass die Polizei einen Taser einsetzte. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Ein eingesetzter Beamter wurde leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.