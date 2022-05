Die Handballer der VTV Mundenheim haben gleich den ersten ihrer vier Matchbälle verwandelt. Mit einem 28:25 (14:12) gegen den TV Offenbach sicherten sich die Mundenheimer am Freitagabend die Meisterschaft in der Oberliga – und damit drei Spieltage vor dem Saisonende zugleich den Aufstieg in die Dritte Liga. Um 21.30 Uhr kannte der Jubel vor 500 Zuschauern in der vollbesetzten Halle im Schulzentrum Mundenheim keine Grenzen mehr. 24 Sekunden vor dem Ende hatte Max Schneider mit seinem Heber zum 28:24 die letzten Zweifel beseitigt. Dass Niklas Klein für die Gäste noch einmal verkürzte, nahmen die Spieler kaum noch und die Zuschauer gar nicht mehr wahr.

Mundenheim ist 2002, 2009 und 2016 schon in die Dritte Liga , damals noch Regionalliga, aufgestiegen.