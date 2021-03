Der frühere „Mr. Tagesschau“ Jan Hofer wird jetzt zu „Mr. RTL“: Hofer werde Anchorman – also Hauptmoderator – einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm von RTL, teilte der Privatsender am Mittwoch in Köln mit. Das neue Nachrichtenformat werde derzeit unter Verantwortung von Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, entwickelt. Weitere Details sollten im Sommer bekanntgegeben werden.

Hofer war 35 Jahre lang Nachrichtensprecher der ARD-„Tagesschau“, davon 16 Jahre als Chefsprecher. Im vergangenen Dezember moderierte er seine letzte „Tagesschau“. Derzeit ist Hofer bereits bei RTL zu sehen – als Teilnehmer der Tanzsendung „Let's dance“.

Mit dem Wechsel in eine regelmäßige Nachrichtensendung bei RTL vollzieht Hofer allerdings einen Kurswechsel. Der 71-Jährige hatte vergangenes Jahr der „Bild am Sonntag“ gesagt, dass er zwar körperlich und im Kopf absolut fit, aber rein biologisch nicht mehr der Jüngste sei. „Und deshalb möchte ich die Zeit, die mir noch bleibt, ohne Abstriche mit meiner Familie verbringen und jeden Moment genießen.“