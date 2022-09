Den „besten legalen Trail der Pfalz“ verspricht der Verein Pfalzbiker mit der Eröffnung des Föhrlenberg-Doppeltrais bei Annweiler. Am Samstag um 11 Uhr werden die beiden Single-Trails offiziell am Wanderparkplatz Ahlmühle eingeweiht. Mountainbiker können auf den breiten Wirtschaftswegen bis zum 530 Meter hohen Gipfel hinauffahren und dann auf kurvigen Pfaden entweder Richtung Parkplatz Ahlmühle oder Richtung Hexentanzplatz hinab. Der Endurotrail „Föhrle ähns“ (Slayvogt Trail) ist 950 Meter lang und hat einen Höhenunterschied von 153 Metern, der Spitzkehrenpfad „Föhrle zwää“ (Duddefliecher Pädl) hat eine Länge von 500 Metern und 140 Meter Höhenunterschied. Das Mountainbike-Projekt ist die erste Kooperation von Forst, Tourismus und Mountainbikern unter dem Motto „gemeinsam neue Wege gehen“. An dem Tag steht ein Foodtruck bereit, und die Pfalzbiker zeigen Challenges und Showeinlagen.