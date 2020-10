[Aktualisiert um 11.07 Uhr] Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Friedelsheim und Wachenheim ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bad Dürkheim und die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer in Richtung Richtung Friedelsheim. Als er ein Auto überholte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Taxi. Die 59-jährige Taxifahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Noch am Vormittag war ein Gutachter vor Ort, um Unfallhergang und -ursache zu klären. Außerdem wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, aus dem Aufnahmen von der Unfallstelle gemacht und diese vermessen wurde. Die Strecke zwischen Abzweig B 271 und Ortseingang Friedelsheim war noch am Vormittag gesperrt.