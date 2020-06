Bei einem Unfall wurde ein Motorradfahrer am Montag schwer verletzt. Der 36-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war gegen 12.20 Uhr auf der L490 von Erlenbach kommend Richtung Niederschlettenbach unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er ein Auto und geriet nach dem Einscheren auf den Grünstreifen rechts der Fahrbahn, so die Polizei. Der 36-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Straße. Er verletzte sich schwer im Thorax- und Wirbelsäulenbereich und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrades war die L490 für eine Stunde gesperrt.