In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es in den kommenden Tagen einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Dienstag ist es am Vormittag noch stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es lockert aber im Laufe des Tages auf bei Höchstwerten von acht bis zwölf Grad. In der Nacht zum Mittwoch warnt der DWD vor möglicher Glätte und leichtem Frost bei drei bis minus ein Grad, im Bergland bis minus drei Grad.

Am Mittwoch können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf viel Sonnenschein freuen. Es bleibt trocken bei frühlingshaften Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es dann ab auf fünf bis zwei Grad. Im Bergland liegen die Werte um den Gefrierpunkt.