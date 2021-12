Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer hat am Mittwoch auf Anfrage drei weitere bestätigte Corona-Fälle unter den Patienten und Mitarbeitenden bestätigt. Bereits Anfang der Woche hatte die Klinik zwölf Corona-Fälle – sechs bei Patienten und sechs bei Mitarbeitenden – auf der geriatrischen Station gemeldet und einen sofortigen Aufnahme- und Besucherstopp verhängt. Bei zunächst einer Patientin wurde der anfängliche Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante bestätigt. Am Dienstag wurden weitere PCR-Testungen vorgenommen, dabei sind laut „Diak“-Sprecherin Barbara Fresenius drei weitere positive Testergebnisse ausgewertet worden. Stand Mittwoch sind damit sieben Patienten und acht Mitarbeitende der Klinik mit dem Coronavirus infiziert, davon je fünf mit der Omikron-Variante. Die Mitarbeitenden befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Patienten sind laut Fresenius weiterhin symptomfrei. In den kommenden Tagen soll es weitere PCR-Testungen in der Klinik geben. Aus dem PCR-Testzentrum des St.-Vincentius-Krankenhauses war am Dienstag ein bestätigter Omikron-Fall bei einem Speyerer gemeldet worden, der allerdings nicht in einer Klinik behandelt wird.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 27 weitere Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit nun bei 147,8.