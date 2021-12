Bei zwei Patienten wurde die vermutlich deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus festgestellt, teilte Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin am St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer, am Dienstag auf Anfrage mit. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) spricht für den Rhein-Pfalz-Kreis von vier Verdachtsfällen. Beim Kreisgesundheitsamt, das auch für die Stadt Speyer zuständig ist, lagen am Dienstag keine Informationen zur Omikron-Variante vor.

