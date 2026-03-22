Zu einer Gewalttat im Ludwigshafener Hemshof sucht die Polizei Zeugen. Am Freitagabend gegen 23 Uhr seien die Beamten zu einer Schlägerei in der Ganderhofstraße gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung. Dort war eine Person, zu der die Polizei keine näheren Angaben macht, von drei Tätern attackiert worden. Einer der Täter habe dem Geschädigten mit einem Gürtel mehrfach ins Gesicht geschlagen; blutende Verletzungen seien die Folge gewesen. Ein Zeuge habe zu Hilfe eilen wollen, sei aber von den beiden anderen Tätern angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand am Bein verletzt worden. Diese beiden Täter seien vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt geflüchtet.

Der dritte – der mit dem Gürtel –, der von der Polizei als Haupttäter bezeichnet wird, sei gestellt worden. Ihn erwarte ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nun werden weitere Zeugen gesucht. Wer die Schlägerei beobachtet hat und/oder Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden.