Auf besonders unverfrorene Art und Weise soll ein Autofahrer sich am Samstagabend auf der A65 bei Edenkoben Sonderrechte erschlichen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin kurz vor 18 Uhr einem dunklen Audi A5 Platz gemacht, der mit Blaulicht in der Frontscheibe auf der Autobahn angerast war – in der Annahme, es handele sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei.

Kurz darauf habe die Frau das Auto wieder gesehen, als es vor einer Gaststätte in Venningen angehalten habe. Der Frau sei das verdächtig vorgekommen, sie habe die echte Polizei gerufen. Diese habe festgestellt, dass es sich mitnichten um ein Polizeiauto handelte; das Blaulicht habe noch auf der Rückbank gelegen.

Als Fahrer sei ein 25-Jähriger aus dem Raum Bad Dürkheim ermittelt worden. Der junge Mann habe zu der Angelegenheit nichts gesagt. Die Polizei stellte das Blaulicht sicher und fertigte eine Anzeige gegen den Mann wegen Amtsanmaßung und Nötigung. Auch die Führerscheinstelle wurde laut Polizei informiert.