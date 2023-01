Die Schauspielerin Christina Drechsler ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Bereits als Teenager war die Berlinerin in diversen TV-Produktionen zu sehen. Mit 15 Jahren spielte sie in dem RTLzwei-Format „Alle zusammen, jeder für sich“ mit. Später konzentrierte sie sich eher auf Theaterproduktionen. Sie spielte Rollen in der „Dreigroschenoper“ oder in „Faust“. Neben der Theaterbühne war Christina Drechsler auch weiter im TV zu sehen, unter anderem in Serien wie „Polizeiruf 110“, „In aller Freundschaft“ und „Stromberg“. Für ihre Darbietung in Christian Schwochows Drama „Die Unsichtbare“ wurde sie 2012 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Ihren Tod hatte ihr Kollege Sabin Tambrea auf Instagram mit einem Foto von der Schauspielerin verkündet. In den Kommentaren drückten viele Fans aber auch Schauspielkollegen ihr Beileid aus. Genauere Informationen zum Tod der Schauspielerin gab Tambrea aber nicht.