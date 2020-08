Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstützt die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. „Er ist ein Politiker, dem die Menschen vertrauen und der die starke und verlässliche Regierungsarbeit der SPD ideal verkörpert“, sagte die Sozialdemokratin am Montag in Mainz zu der Nominierung. „Das hat er als Erster Bürgermeister von Hamburg, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler und nicht zuletzt als oberster Corona-Krisenmamanager des Landes unter Beweis gestellt.“ Scholz habe die Fähigkeiten, Deutschland als Bundeskanzler in eine sozial gerechte und wirtschaftlich starke Zukunft zu führen.

„Er steht für all das, was die Menschen an einem sozialdemokratischen Politiker schätzen: ein klares Wertegerüst, kraftvolle Krisenbewältigung und fortschrittliche Positionen“, betonte Dreyer. „Kurz gesagt: Er ist der Richtige!“

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sagte: „Er hat das nötige Können, die notwendige Erfahrung und das richtige Format.“ Scholz wäre in seinen Augen ein „hervorragender Bundeskanzler“. „Ich bin mir sicher, dass die SPD mit Olaf Scholz an der Spitze in eine sehr gute Ausgangslage für die Bundestagswahl kommen wird.“ Wenn den Menschen bewusst werde, dass Angela Merkel nicht mehr zur Wahl stehe, schauten sie sich nach einer starken Führungspersönlichkeit um. „Mit Olaf Scholz macht die SPD in dieser Frage das beste Angebot. Ich traue uns mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen großen Sprung nach vorne zu. Das Rennen ist offen.“