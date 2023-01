Die kommunalen Vollzugsdienste in Rheinland-Pfalz sollen ihre Dienstfahrzeuge künftig mit Blaulicht und Einsatzhorn bestücken dürfen. Das hat Landes-Innenminister Michel Ebling (SPD) am Freitag angekündigt. Einschalten dürfen sollen die Ordnungshüter der Städte und Kreise ihre Vorfahrt-Signale in „besonders eilbedürftigen Fällen“. Der frühere Mainzer Oberbürgermeister sagt: Er folge damit einem „lange gehegten Wunsch der Kommunen“. Bis sein Vorschlag durchgesetzt ist, werde es noch bis Ende des Jahres dauern.