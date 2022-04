Von Mittwoch bis Freitag kann es rund um das Flugplatzgelände in Ramstein laut werden. Wie die Air Base mitteilt, führt das 86. Luftgeschwader seine vierteljährliche Routineübung fort. Diese stehe nicht im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise oder den Nato-Operationen in Osteuropa, betont die Air Base. Während der Übung könne es an allen Toren des Flugplatzes Ramsteins, des Militärgeländes Vogelweh/Pulaski und Einsiedlerhof zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohner und Arbeitnehmer in der Militärkommune Kaiserslautern werden an diesen Tagen möglicherweise Lautsprecherdurchsagen, Sirenen oder andere laute Geräusche hören.