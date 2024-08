Die in Kuhardt wohnende Mikaelle Assani ist in der Qualifikation für das Finale beim Weitspringen der Damen gescheitert. Mit einer Weite von 6.24 reichte es nicht für das Weiterkommen. Malaika Mihambo hatte sich mit ihrem letzten Sprung noch in das Finale retten können, nachdem sie bei ihren ersten beiden Versuchen übertreten hatte. Mit einem Sprung von 6.86 wurde sie sogar noch Zweite der Qualifikation.