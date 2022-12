Extrem milde Luft könnte der Pfalz den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der regionalen Wetteraufzeichnungen vor mehr als 240 Jahren bescheren, sagt der Meteorologe Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer (Südliche Weinstraße). Der bisherige Wärmerekord für den letzten Tag des Jahres ist erst fünf Jahre alt: Am 31. Dezember 2017 wurden in Bad Dürkheim 15,6 Grad gemessen. Nun rechnet Müller mit Werten von bis zu 18 Grad. Dazu bleibt es tagsüber bewölkt mit etwas Sonne und weitgehend trocken. Aber: Nachdem am Donnerstag das Sturmtief „Kerstin“ über die Pfalz fegte und auf dem Kalmit-Turm orkanartige Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gemessen wurden, wird es nach kurzer Beruhigung am Samstagmorgen erneut windig bis stürmisch. Bei Waldspaziergängen können daher herabstürzende Äste zur Gefahr werden. In der Jahreswechsel-Nacht werde der Wind nachlassen, sagt Müller. Und trocken bleibe es auch. Für Neujahr rechnet er mit 15 Grad sowie einer Sonne-Wolken-Mischung.