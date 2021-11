Nach einem Messer-Angriff in einem Lokal im Ludwigshafener Stadtteil West, bei dem ein 40 Jahre alter Mann verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Angriff ereignete sich am 8. August: Damals war in dem Lokal in der Bliesstraße eine Gruppe von Männern mit einer weiteren Gruppe am Nebentisch in Streit geraten. Das Ganze hatte in einer Schlägerei gemündet, in deren Verlauf einem 40-Jährigen vier Stiche mit einem Messer in den Oberkörper und im Beckenbereich beigebracht wurden – so der damalige Polizeibericht. Der Mann war ins Krankenhaus gekommen, der Täter unerkannt entkommen.

Jetzt haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen 36-Jährigen aus Ludwigshafen identifiziert, der verdächtig sei, die Tat begangen zu haben. Er sei am Montag festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft; Verdacht auf versuchten Totschlag lautet der Vorwurf. Man habe außerdem auch die Männer gefunden, die an der Schlägerei beteiligt waren, heißt es in der Mitteilung weiter, es handele sich um drei Männer im Alter von 25, 36 und 41 Jahren, ebenfalls aus Ludwigshafen.