Ein 40-Jähriger ist am Samstag gegen 23 Uhr bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in West mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei befanden sich in dem Lokal in der Bliesstraße beim Eintreffen der Beamten rund 150 Personen. Die Befragung vor Ort ergab, dass sich eine Gruppe aus etwa vier Männern über den Abend verteilt immer mal wieder auffällig verhalten hätte. Die 20- bis 35-Jährigen wurden als etwa 1,70 Meter groß mit südeuropäischem Aussehen und wenig Haar beschrieben. Die Gruppe sei mit Personen an einem benachbarten Tisch in Streit geraten, der in eine Schlägerei gemündet sei. Ein 40- und ein 50-Jähriger seien dazwischen gegangen. Dabei habe einer der unbekannten Täter einem 50-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Dann habe ein unbekannter Täter ein Messer gezogen und sei auf den 40-Jährigen losgegangen. Er erlitt laut Polizei vier Stiche im Oberkörper und Beckenbereich. Die Täter flüchteten. Der 50-Jährige wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.