Laut einer Untersuchung des ADAC sind in diesem Sommer wieder erheblich mehr Menschen in Deutschland in den Urlaub gefahren – was auch zu deutlich mehr Staus auf den Straßen führte. Das Verkehrsaufkommen in Deutschland sei im Juli und August sogar höher gewesen als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, teilte der Automobilklub am Dienstag in München mit. Demnach gab es in den zwei Monaten 169.000 Staus.

Das entsprach laut ADAC einem Plus von rund 25 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019, als 136.000 Staus gezählt worden waren. Im Vergleich zu Juli und August des ersten Corona-Jahres 2020 war das sogar eine Zunahme um 50 Prozent. Für viele Menschen sei das Auto unter dem Eindruck der Pandemie „das Verkehrsmittel der Wahl“ zur Fahrt in den Urlaub gewesen, teilte der Verband weiter mit. Das habe sich in den Stauzahlen gezeigt. Laut einer Auswertung von Routenplanungen unter Mitgliedern des ADAC war Deutschland dabei weiter das beliebteste Zielland für Sommerurlaube mit dem Auto oder dem Wohnmobil.