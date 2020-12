Bei der Landeswein- und -sektprämierung haben Winzer aus der Pfalz auch 2020 wieder einen großen Teil der landesweit vergebenen Medaillen errungen: Von den insgesamt 13.338 für Weine und Sekte verliehenen Kammerpreismünzen gingen mit 5081 allein rund 38 Prozent in dieses Anbaugebiet.

Wie die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz am Freitag außerdem bekannt gab, erhielten bei ihrem Winzerwettbewerb diesmal 21 pfälzische Teilnehmer Staatsehrenpreise für hervorragende Gesamtleistungen, 15 weitere bekamen Ehrenpreise. Über die allerhöchste Auszeichnung, die das Land Rheinland-Pfalz im Weinbau zu vergeben hat, können sich vier der Betriebe freuen: Für die Winzergenossenschaften Herxheim am Berg und Weinland Wachtenburg (Wachenheim) sowie die Weingüter Karl Wegner in Bad Dürkheim und Hartmann in Kirrweiler gab es jeweils den Großen Staatsehrenpreis. Diesen kann ein Prämierungsteilnehmer erst dann erhalten, wenn er innerhalb von zehn Jahren zum fünften Mal so gute Ergebnisse bei dem Wettstreit erzielt, dass dies einen Staatsehrenpreis wert ist.

Auf die Preisverleihung bei einer Prämierungsfeier – die im Weinbaugebiet Pfalz eigentlich für Freitagabend im Neustadter Saalbau geplant war – musste wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden.