Von den pfalzweit etwa 1200 Landes-Polizisten im Wechselschichtdienst haben nach Angaben des Mainzer Innenministeriums bislang mehr als 300 die Ausbildung an der neuartigen Stromstoß-Pistole Taser durchlaufen. Gut 200 dieser Beamten gehören zum für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Präsidium in Ludwigshafen, die übrigen zum Westpfalz-Präsidium in Kaiserslautern. Bis 2022 sollen alle Streifenpolizisten gelernt haben, wie die Geräte einzusetzen sind.

Lähmender Stromstoß

Sie werden aus einer Entfernung von etwa vier bis fünf Metern abgefeuert. Getroffene bekommen einen Elektroschock, der sie für einen kurzen Moment vollständig lähmt und wehrlos zu Boden stürzen lässt. Auch die vor allem für die Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen sowie für Grenzkontrollen zuständige Bundespolizei will die Taser demnächst im Alltag erproben, getestet werden sie dann unter anderem von Beamten der Inspektion Kaiserslautern.

Warum neben Dienststellen in Berlin und Frankfurt ausgerechnet dieser Standort ausgewählt wurde, steht hier.