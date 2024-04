Das Walhalla-Kinocenter in Pirmasens hat einen Nachfolger gefunden: Theodor Sieber, der langjährige Inhaber des Walhalla-Kinocenter, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Auf dem ehemaligen Kaufhallen-Gelände in der Pirmasenser Innenstadt geht es voran: Die nächsten Wände stehen und der Bau nimmt Struktur an. Gleichzeitig verkündet die Caritas, dass sie ihre Pläne als Mieter im Obergeschoss des Objekts „sehr abgespeckt“ hat.

Der Biergarten im Pirmasenser Strecktalpark wird zwar erst im Mai eröffnen. Andreas Schütz von V-Zeit ist aber schon mitten im Aufbau für die neue Saison.

Da die Stadt Dahn zuletzt vermehrt Anfragen zur Nutzung der Konzertmuschel im Kurpark hatte, sollte eine Benutzungsordnung her, so dass die Konzertmuschel auch von Privatpersonen, Vereinen und Gruppierungen genutzt werden kann. Aber nicht von allen.

Der Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben steht fest hinter dem Projekt Bürgerbus, trotz des Zögerns des Geiselberger Rates. Die Verantwortlichen sind sich sicher: Das Mobilitätsprojekt wird seine Runden drehen – notfalls auch ohne Geiselberg.

Bei ihrer Eröffnung 2022 galt die McDonald’s-Filiale in Pirmasens als die modernste ihrer Art in Deutschland. Nun bekommt sie am Zweibrücker Outlet eine Zwillingsschwester.

Bislang war das Dornröschen im Zweibrücker Rosengarten ein Souvenirladen mit Café. Die neue Pächterin hat den Café-Betrieb stärker in den Fokus gerückt, mehr Tische aufgestellt und die Karte erweitert. Weil es jetzt ziemlich eng ist, hat dies Folgen für vierbeinige Besucher.

Bei John Deere in Zweibrücken geht es voran. Das ist die Versicherung des neuen Werkleiters Daniel Metz. Trotz einer Delle in der Auftragslage, auf die man am Freitag mit einer Verlängerung der Beschäftigungssicherung um ein Jahr reagierte.