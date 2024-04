Das Walhalla-Kinocenter in Pirmasens hat einen Nachfolger gefunden: Theodor Sieber, der langjährige Inhaber des Walhalla Kinocenter, verabschiedet sich in den Ruhestand. Ab 18. April übernimmt Andreas Groß das Kino. Darüber haben er und Siebert in einer gemeinsamen Pressemeldung informiert. Weitere Details sollen kommende Woche bei einem Pressegespräch mitgeteilt werden. Im Dezember 2007 übernahm Sieber das in die Jahre gekommenes Kinocenter. Um das traditionelle „Lichtspielhaus“ wieder auf Kurs zu bringen, investierte Sieber in den Jahren danach laut der Pressemeldung immer wieder in moderne Technik, Ausstattung und Digitalisierung. Nach 17 Jahren wollte Sieber kürzertreten und sich in den Ruhestand verabschieden. Daher ließ er seinen Pachtvertrag bereits Ende 2022 auslaufen und kümmerte sich um einen Nachfolger. Durch die Corona-Zeit erwies sich das nicht gerade leicht. Ein spontanes Telefonat Anfang des Jahres brachte Groß, Inhaber des Film- & Fotostudios Pirmasens, und Sieber zusammen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach vier Monaten seien die Verhandlungen abgeschlossen. gana