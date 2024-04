Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei ihrer Eröffnung 2022 galt die McDonald’s-Filiale in Pirmasens als die modernste ihrer Art in Deutschland. Nun bekommt sie am Zweibrücker Outlet eine Zwillingsschwester.

In wenigen Wochen soll der Bau des neuen McDonald’s-Restaurants am Fashion Outlet