Am Sonntag, 10. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen auf der B10 rechnen: Zwischen 8 und 16 Uhr wird die Gelbmarkierung im Baustellenbereich Hinterweidenthal erneuert. Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität. Der Verkehr wird per Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt.