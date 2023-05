Unbefugte Personen in der Nähe der Strecke sorgten am Montagnachmittag für Verspätungen und Teilausfälle im Zugverkehr im Raum Mannheim. Betroffene waren nach Auskunft der Deutschen Bahn die S-Bahn Linien 3 nach Germersheim, 2 nach Kaiserslautern, 1 nach Homburg sowie 6 in Richtung Mainz, und die Regionalexpresslinien 14 über Mainz nach Frankfurt und 1 nach Saarbrücken. Wie die Bahn auf Anfragen mitteilte, hielten sich die Personen östlich des Mannheimer Bahnhofs auf. Nach rund einer halben Stunde war die Störung nach Auskunft eines Bahnsprechers jedoch bereits behoben und der Zugverkehr normalisierte sich wieder.