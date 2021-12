Nchdem sich Bayern München früher am Abend durch einen 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart die Herbstmeisterschaft gesichert hat, gab es am Dienstagabend noch drei weitere Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga. Unter anderem rückte der FSV Mainz 05 durch ein 4:0 (2:0) gegen Hertha BSC vorerst auf Platz sechs vor. Die Krise des VfL Wolfsburg setzte sich mit dem 2:3 (1:1) gegen den 1. FC Köln fort. Für die Niedersachsen war es die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Im Abstiegskampf feierte der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld mit dem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum einen wichtigen Erfolg.

Der 16. Spieltag wird am Mittwoch mit den fünf restlichen Partien fortgesetzt. Unter anderem trifft Bayern-Verfolger Borussia Dortmund auf den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth.