Zur zentralen Mai-Kundgebung des DGB Rheinland-Pfalz/ Saarland wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag im Ebertpark erwartet. Sie spricht am Tag der Arbeit ab 11 Uhr neben der DGB-Landesvorsitzenden Susanne Wingertszahn in der Konzertmuschel. Die traditionelle Maifeier steht unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“. Landesweit sind laut DGB 17 Demonstrationen und Veranstaltungen angemeldet. „In Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander“, heißt es im Aufruf mit Blick auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Dagegen wollen die Gewerkschaften sichtbare Zeichen setzen. „Denn wir wissen: Solidarität braucht Nähe.“ Bereits am Freitag, 16.30 Uhr, laden die Stadtverbände Frankenthal und Ludwigshafen zum traditionellen Arbeitnehmerempfang ins Frankenthaler Dathenushaus ein. Die Mairede hält dort der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer.