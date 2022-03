[aktualisiert 10.15 Uhr] Ein kleiner Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Mahlastraße hat am Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal für große Aufregung gesorgt: Der von einem Feuer im zweiten Stockwerk ausgehende Rauch hatte sich gegen 18.30 Uhr im Treppenhaus verbreitet, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Ein Trupp unter Atemschutz habe die Flammen direkt gelöscht. Eine Evakuierung der über dem Brandherd liegenden Wohnungen mittels Drehleiter sei nicht mehr notwendig gewesen, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Flure und Treppenhaus seien mit einem sogenannten Überdrucklüfter vom Rauch befreit worden. Dann hätten die Bewohner das Gebäude verlassen können und seien vom Rettungsdienst untersucht worden – behandelt werden musste glücklicherweise niemand. Die Immobilie ist nach Einschätzung der Wehr bewohnbar. Ermittlungen zu Schadenshöhe und Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz.