In der Neuhofener Straße in Waldsee ist am Montagvormittag ein Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprang der Mann von der Trittfläche des Müllfahrzeugs und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Auto. Er wurde von einem Notarzt erstbehandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand am Auto ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Personen, die Hinweise zum konkreten Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.