Der rheinland-pfälzische Ministerrat wird am Freitag eine neue Corona-Verordnung verabschieden, in der die Beschränkungen für Großveranstaltungen möglicherweise gelockert werden. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Vor dem Kabinettsbeschluss werde es noch eine Schaltkonferenz mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den Beratern des Landes aus dem Gesundheitsbereich geben. Aktuell sind Veranstaltungen im Freien mit bis zu 350 Personen unter Einhaltung der Hygienebedingungen erlaubt und in geschlossenen Räumen mit bis zu 150 Personen. Private Feiern, etwa Hochzeiten, sind in angemieteten Räumen auf 75 Personen begrenzt. Daran werde sich nichts ändern, sagte Dreyer.

Zur Entwicklung der Corona-Pandemie sagte die Ministerpräsidentin: „Wir haben die Lage gut im Griff.“ Zwar liege die Anzahl der Neuinfektionen täglich noch im zweistelligen Bereich, aber es gebe keine neue Dynamik. Die Gesundheitsämter könnten alle Fälle nachverfolgen. In den Schulen oder den Kindertagesstätten sei es bisher zu keiner Weiterverbreitung des Virus gekommen. Stand Dienstagnachmittag seien von 2600 Kindertagesstätten drei geschlossen, an den 1600 Schulen gebe es 21 Klassen, die wegen eines Corona-Falls geschlossen seien. Mit Blick auf die Herbstferien, die in gut einem Monat beginnen, mahnte Dreyer zur Zurückhaltung beim Reisen.